Джигану может грозить до 20 лет колонии Адвокат: Израиль может выдать Джигана России

Москва23 сен Вести.Управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин заявил ИС "Вести", что знаменитого рэпера Джигана могут обвинить в покушении на убийство, в том числе с использованием огнестрельного оружия. За это он может оказаться в местах лишения свободы до 20 лет. В то же время, эксперт уверен, что Израиль может выдать певца России.

По словам адвоката, Джигана могут заподозрить и в захвате заложников, максимальное наказание за это составляет 15 лет. Также речь может идти о хулиганских действиях и незаконном использовании оружия.

Если мы говорим за все действия в совокупности, то, безусловно, Джигану может быть назначено наказание, если это подтвердится, превышающее 15 лет лишения свободы считает Геннадий Кузьмин

По мнению Кузьмина, если вина звезды российской эстрады будет доказана, ему придется ответить перед законом.

Из Израиля у нас тоже людей выдают. Поэтому, если обстоятельства подтвердятся, виновные в любом случае понесут ответственность сообщил адвокат

Российский рэпер Джиган летом 2026 года устроил самосуд над прислугой и охранниками у себя дома в Подмосковье. В течение нескольких часов он удерживал персонал в заложниках. Скандал вокруг инцидента разгорелся спустя несколько месяцев, когда Джиган оказался в Израиле на лечении от наркозависимости.