Москва30 сен Вести.Росгвардия начала проверку медицинских справок рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) на хранение оружия. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, правоохранители обзванивают стрелковые клубы, в которые ходил рэпер, и запрашивают внутреннюю статистику посетителя: время нахождения, информацию об оружии и предоставленных справках. Также они спрашивают, как вел себя Джиган и соблюдал ли он правила.

В официальных источниках информации об этом не было.

Ранее блогер Оксана Самойлова рассказала в интервью Ксении Собчак об отношениях с бывшим мужем Джиганом. Она сообщила об эпизоде, когда он в измененном состоянии сознания ходил по всему дому и стрелял.