Появились кадры виллы рэпера Джигана в Подмосковье, где он устроил стрельбу ИС "Вести" показала двор особняка Джигана в Подмосковье, где он устроил стрельбу

Москва25 сен Вести.В коттеджном поселке "Шато Соверен" в Подмосковье на территории виллы рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) лают собаки, возле калитки припаркован автомобиль, а во внутреннем дворе работает полив газона. Эксклюзивные кадры особняка после инцидента со стрельбой показал журналист ИС "Вести" Павел Прокопенко.

Корреспондент нашел хорошую наблюдательную позицию на строительных материалах, сложенных возле забора загородного дома.

Итак, бассейн, терраса, газон. Сейчас работает полив газона. Все произошло – стрельба, скорее всего, на верхних этажах, потому что, что мы знаем из открытых источников, дети прятались в шкафах, а шкафы где были? Скорее всего, в спальне, и плюс сам Джиган несколько раз заглядывал в спальню Давида. Значит, это, скорее всего, было где-то на верхних этажах. И плюс съемка, где мы видим уже Джигана, сидящего в машине, она велась сверху под углом, а это значит, что все произошло на втором или третьем этаже сообщил Прокопенко

Также журналисту удалось пообщаться с соседом рэпера Джигана Вячеславом. Мужчина охарактеризовал Дениса как нормального парня.

Хороший всегда, жена его с моей женой так вообще, как подружки разговаривали сказал Вячеслав

Джиган устроил стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке, удерживая около 10 часов охрану и обслуживающий персонал, МВД инициировало проверку после произошедшего. Инцидент произошел в ночь на 4 июля в коттеджном поселке "Шато Соверен". Вооруженный карабином "Сайга-9" музыкант обвинил сотрудников в разных преступлениях, в том числе в утечке информации. После этого инцидента рэпер лег на реабилитацию в элитный рехаб-центр в Израиле.

В свою очередь исполнитель опроверг сообщения о стрельбе по персоналу и назвал появившуюся в СМИ информацию ложью и провокацией. Появившееся видео, по словам Джигана, съемка для нового трека.

По последним данным, полиция начала проверку по факту инцидента.