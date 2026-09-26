Москва26 сенВести.Блогер Оксана Самойлова в интервью Ксении Собчак откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном). В частности, по ее словам, был эпизод, когда он в измененном состоянии ходил по всему дому и стрелял.
У него просто есть вспышки неконтролируемой агрессии. Чем больше времени проходит, тем страшнее оборотыподелилась она
Тот факт, что она хочет развестись, не был для ее бывшего супруга неожиданностью, отметила также Самойлова.
Я его не простила, я головой понимала, что нельзя просто такое прощатьсказала Оксана
На вопрос журналистки, почему она так долго терпела, Самойлова ответила, что жалела его как отца своих детей. Самойлова и Джиган до 2026 года состояли в браке, в котором у них родилось четверо детей – три дочери и сын.
Блогер подтвердила информацию, которая появилась ранее, о том, что хотела бы ограничить бывшего супруга в родительских правах.
Мне придется, наверное, идти в суд и просить единоличную опекусказала она
В пятницу, 25 сентября, вышла первая часть интервью. Незадолго до этого стало известно об инциденте, который произошел в ночь с 3 на 4 июля в особняке Джигана в Подмосковье. Якобы рэпер взял оружие, собрал персонал в гостиной и выдвинул ряд обвинений, в частности, обвинил одного из охранников в педофилии. Мужчина получил ранение в ногу и руку и вскоре покинул Россию, не написав заявление в полицию. Во время ЧП дети почти 10 часов прятались в шкафах и отправляли матери сообщения. После этих событий Джиган отправился на реабилитацию в специальную клинику в Израиль.