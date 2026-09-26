Самойлова рассказала о вспышках агрессии у Джигана и просьбе об опеке

"Ходил по всему дому и стрелял": Самойлова о вспышках агрессии у Джигана Самойлова рассказала о вспышках агрессии у Джигана и просьбе об опеке

Москва26 сен Вести.Блогер Оксана Самойлова в интервью Ксении Собчак откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном). В частности, по ее словам, был эпизод, когда он в измененном состоянии ходил по всему дому и стрелял.

У него просто есть вспышки неконтролируемой агрессии. Чем больше времени проходит, тем страшнее обороты поделилась она

Тот факт, что она хочет развестись, не был для ее бывшего супруга неожиданностью, отметила также Самойлова.

Я его не простила, я головой понимала, что нельзя просто такое прощать сказала Оксана

На вопрос журналистки, почему она так долго терпела, Самойлова ответила, что жалела его как отца своих детей. Самойлова и Джиган до 2026 года состояли в браке, в котором у них родилось четверо детей – три дочери и сын.

Блогер подтвердила информацию, которая появилась ранее, о том, что хотела бы ограничить бывшего супруга в родительских правах.

Мне придется, наверное, идти в суд и просить единоличную опеку сказала она

В пятницу, 25 сентября, вышла первая часть интервью. Незадолго до этого стало известно об инциденте, который произошел в ночь с 3 на 4 июля в особняке Джигана в Подмосковье. Якобы рэпер взял оружие, собрал персонал в гостиной и выдвинул ряд обвинений, в частности, обвинил одного из охранников в педофилии. Мужчина получил ранение в ногу и руку и вскоре покинул Россию, не написав заявление в полицию. Во время ЧП дети почти 10 часов прятались в шкафах и отправляли матери сообщения. После этих событий Джиган отправился на реабилитацию в специальную клинику в Израиль.