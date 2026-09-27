Дочь Самойловой и Джигана рассказала, что происходило в особняке в ночь стрельбы

"Мама, он убьет нас": старшая дочь Джигана рассказала об инциденте со стрельбой Дочь Самойловой и Джигана рассказала, что происходило в особняке в ночь стрельбы

Москва27 сен Вести.Блогер Оксана Самойлова в интервью Ксении Собчак рассказала о событиях в подмосковном особняке, когда ее бывший муж рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), вооружившись карабином, собрал персонал в гостиной и удерживал в течение 10 часов. В доме, который достался Джигану после развода, в этот момент находились его четверо детей – трое дочерей и сын.

Информацию о стрельбе в доме Самойлова узнала от старшей дочери Ариелы и няни детей, сама она в этот момент находилась в Монако.

По словам дочери Ариелы, рэпер, вернувшись с тремя младшими детьми из Израиля, заехал за ней и отвез в загородный дом. На вопрос, зачем нужно ехать куда-то среди ночи, Джиган ответил: "Ты в большой опасности". Девочка отмечает, что от него шел странный химический запах. При этом сам рэпер заявил дочери: "Я не под наркотой".

Бред просто говорил… И заговор, и переключался с темы на тему. Просто несвязный бред так описывает поведение отца Ариела

Няня детей Светлана также отмечает его странное состояние. Когда она находилась в комнате с младшим ребенком Давидом, Джиган зашел в комнату с автоматом.

Он заходил периодически с автоматом, смотрел, что мы делаем. …Потом начал бегать по территории, все закрывать рассказывает женщина

Ариела подтверждает, что отец ходил по дому, обвешанный оружием.

Потом он пошел на улицу разбираться с охранниками. Я конкретно не видела, что они там обсуждали. Я думаю, что это было в момент, когда он закрыл одного из охранников, в чем-то его обвинял говорит девочка

По ее словам, через какое-то время на улице раздались выстрелы.

Он прямо стрелять начал. Стрелял из автомата рассказала Ариела

Затем она начала отправлять сообщения маме и дедушке. Как говорит девочка, она сообщала, что происходит в доме. Ариела старалась успокоить младших детей. Няня и дети прятались в туалете и в гардеробной.

Оксана Самойлова показала смс, которые ей отправляли дети: "Мама, мы умрем", "Быстрее, пожалуйста", "Он идет", "Он идет стрелять в нас", "Мама, умоляю, он убьет нас", "Здесь негде прятаться".

"Тарантино отдыхает", - так прокомментировала эту страшную переписку Ксения Собчак.

Все эти события происходили в ночь с 3 на 4 июля в особняке Джигана в Подмосковье. Якобы рэпер взял оружие, собрал персонал в гостиной и выдвинул ряд обвинений, в частности, обвинил одного из охранников в педофилии. Мужчина получил ранение в ногу и руку и вскоре покинул Россию, не написав заявление в полицию. Во время ЧП дети почти 10 часов прятались и отправляли матери сообщения. Рэпера в итоге удалось обезвредить и эвакуировать детей из дома. После этих событий Джиган отправился на реабилитацию в специальную клинику в Израиль.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова подала иск об ограничении бывшего мужа в родительских правах.