Москва25 сенВести.Блогер Оксана Самойлова рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, почему оставила дом бывшему мужу - рэперу Джигану (Денису Устименко-Вайнштейну), хотя по контракту имела на него право. Первую часть интервью Собчак выложила в "VK Видео".
При разводе бывшему мужу достался подмосковный дом, а Самойловой – деньги, три квартиры в Москве, квартира в Арабских Эмиратах.
По словам Самойловой, она предложила следующую схему: все, что было куплено до 2020 года, единолично принадлежит ей, а все, что куплено после - тому, кто это приобрел. Рэпер согласился на такое предложение. Однако вскоре после этого Джиган подал апелляцию, и между супругами начались тяжелые конфликты.
Как говорит Самойлова, у нее не было внутренних ресурсов сражаться за этот дом в ходе бракоразводного процесса.
Нервы дорожеотметила она
В итоге она согласилась с тем, что дом останется Джигану.
Дом находится в элитном поселке "Шато Соверен" в Подмосковье, в 18 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Примерная стоимость особняка - 350 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Самойлова подала в суд иск, в котором просит ограничить бывшего мужа в родительских правах.