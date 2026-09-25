"Нервы дороже": Самойлова оставила дом Джигану, чтобы прекратить ссоры Самойлова объяснила, почему при разводе уступила дом Джигану

Москва25 сен Вести.Блогер Оксана Самойлова рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, почему оставила дом бывшему мужу - рэперу Джигану (Денису Устименко-Вайнштейну), хотя по контракту имела на него право. Первую часть интервью Собчак выложила в "VK Видео".

При разводе бывшему мужу достался подмосковный дом, а Самойловой – деньги, три квартиры в Москве, квартира в Арабских Эмиратах.

По словам Самойловой, она предложила следующую схему: все, что было куплено до 2020 года, единолично принадлежит ей, а все, что куплено после - тому, кто это приобрел. Рэпер согласился на такое предложение. Однако вскоре после этого Джиган подал апелляцию, и между супругами начались тяжелые конфликты.

Как говорит Самойлова, у нее не было внутренних ресурсов сражаться за этот дом в ходе бракоразводного процесса.

Нервы дороже отметила она

В итоге она согласилась с тем, что дом останется Джигану.

Дом находится в элитном поселке "Шато Соверен" в Подмосковье, в 18 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Примерная стоимость особняка - 350 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Самойлова подала в суд иск, в котором просит ограничить бывшего мужа в родительских правах.