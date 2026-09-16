Москва16 сен Вести.Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Газетой.Ru" разъяснил ситуацию вокруг наследства солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. По его словам, супруга артиста Александра Куцевол может заявить права на имущество, если родственникам певца не удастся признать их брак недействительным.

Жорин отметил, что Яковлев при жизни не вписал супругу в завещание, однако это не лишает ее возможности претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, которое не входит в наследственную массу.

В наследство включается только доля ушедшего супруга. Это прямо следует из статьи 1150 ГК РФ и статьи 256 ГК РФ. Кроме того, при наличии предусмотренных законом условий у нетрудоспособного супруга может возникнуть право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания — статья 1149 ГК РФ пояснил адвокат

Юрист также подчеркнул, что в деле о признании брака недействительным есть важные нюансы. Союз может быть признан незаконным только по основаниям, предусмотренным статьей 27 СК РФ: например, если на момент заключения один из супругов уже состоял в другом зарегистрированном браке, имелось запрещенное родство, отсутствовало добровольное согласие или брак был фиктивным.

Но здесь важен нюанс: наследники умершего не вправе оспаривать брак по любому из этих оснований. Верховный Суд разъяснял, что наследник самостоятельно может требовать признания брака недействительным, в частности, когда его права нарушены браком, заключенным вопреки запретам статьи 14 СК РФ. Круг лиц, имеющих право предъявить иск по другим основаниям, специально ограничен статьей 28 СК РФ. Поэтому перспективы такого спора полностью зависят от того, на какое конкретно нарушение ссылаются родственники добавил Жорин

В суд обратилась родственница Яковлева, скончавшегося в 2017 году. Она требует признать брак певца недействительным. Артист женился на Куцевол в 2012 году в Сербии, однако актовая запись не была внесена в реестр загса. В завещании Яковлев не упомянул супругу, оставив наследство племяннице и лучшему другу.