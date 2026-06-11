МК: адвокат рассказал, что имущество Чурсиной может достаться племяннику Адвокат рассказал, кто может унаследовать имущество Людмилы Чурсиной

Москва11 июн Вести.Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила "МК", кому может достаться наследство народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.

Людмила Алексеевна Чурсина умерла 10 июня на 84-м году жизни от онкологии, оставив после себя недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге.

Хотя у нее не было собственных детей, своей семьей она считала племянника Алексея - сына младшей сестры Эвелины – и его детей, которых она воспитывала как родных внуков и поддерживала до последних дней.

Людмила Чурсина не оставила детей, однако у нее все же есть родственники, племянник: они подлежат призванию к наследованию в порядке, установленном законом пояснила адвокат

В случае, если Людмила Алексеевна оставила завещание, могут возникнуть нюансы, которые в этом случае будут решаться в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Чурсина много лет жила в знаменитом "Доме на набережной". Позже она приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, в котором служила.

В последние годы артистка большую часть времени проводила в Санкт-Петербурге, где жила в квартире, принадлежавшей ее сестре Эвелины, которая умерла в 2013 году.