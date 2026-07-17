Москва17 июл Вести.Вдову народного артиста РФ Юрия Николаева похоронили на этой неделе на Троекуровском кладбище, рядом с мужем. Элеонора Николаева скончалась на 75-м году жизни — сердце не выдержало, не смогла она жить без мужа, с которым была рядом более 50 лет. Вдова умерла через восемь месяцев после смерти легенды ТВ Юрия Николаева. Сайт KP.RU рассказывает кому досталось имущество Николаевых, у которых не было собственных детей.

Сбережений у семьи не было — не копили: тратили на себя и родных. У Юрия Николаева была коллекция эксклюзивных изданий словарей, он успел раздарить их при жизни друзьям, как и редкие книги. Получается, что основная наследственная масса супругов — квартира в центре Москвы и дом в Подмосковье, общей стоимостью более 200 млн руб.

Своих детей у Николаевых не было.

То, что у нас с Лялей нет детей - наша большая беда. Пока я пил Ляля предохранялась, а потом уже не получалось не раз говорил Николаев в интервью

Свою любовь, заботу и внимание Юрий и Элеонора после смерти своих родителей направили на племянников. У Элеоноры это единственный сын ее умершего брата Дмитрий. А у Юрия двое племянников от умершей сестры — Ольга и Родион.

Наиболее близкие отношения у Николаевых сложились с Ольгой, ее мужем и детьми. Телеведущий всегда с гордостью отмечал, что он - "двоюродный дед".

Загородный дом Юрий и Элеонора Николаевы при жизни переписали на племянницу. А квартира в Москве по завещанию супругов будет разделена между всеми тремя племянниками