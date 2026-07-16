Москва16 июл Вести.Элеонора Николаева, вдова народного артиста РФ Юрия Николаева, скончалась на 75-м году жизни 12 июля 2026 года, сообщает KP.RU.

В публикации говорится, что похоронили Николаеву рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Всю свою жизнь Элеонора спасала своего Юру - 20 лет назад она настояла, чтобы муж прошел полное обследование и у него диагностировали онкологию, вылечили. Потом всегда ухаживала, была рядом, во всех его проектах — она поддерживала. Все эти годы она была рядом с мужем - спасала, выхаживала, следила, любила, поддерживала. Он у нее был один, и Юра был верен. По молодости выпивал, но всегда был верен. А когда он ушел, наверное просто человек не смог жить без своей второй половины...