Москва11 мая Вести.Правнучка Ленина Елена Ульянова скончалась от острого инфекционного заболевания. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе подмосковного музея-заповедника.

Родственница Владимира Ильича скончалась 8 мая на 48 году жизни.

Причиной смерти стала острая инфекция сказано в публикации пресс-службы

Елена Ульянова родилась в Москве в 1978. В 1990-е годы, после учебы в США и Франции вернулась на Родину, где занималась общественной деятельностью, в том числе, сохранением исторического наследия семьи Ульяновых.

Прощание с Еленой состоится 13 мая в Митинском крематории в Москве.