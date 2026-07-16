Скончалась вдова Юрия Николаева Элеонора, ей было 74 года

Вдова Юрия Николаева Элеонора ушла из жизни спустя 8 месяцев после смерти мужа Скончалась вдова Юрия Николаева Элеонора, ей было 74 года

Москва16 июл Вести.В возрасте 74 лет скончалась Элеонора Николаева – вдова телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщил блогер Андрей Флор во "ВКонтакте".

"Ушла тихо вслед за мужем", - написал блогер на странице в "ВК".

Подписчики оставляют под постом трогательные соболезнования: "Дождался свою любимую женщину".

Элеонора Николаева ушла из жизни спустя 8 месяцев после смерти своего мужа. Близкие не стали предавать огласке новость о ее кончине.

Вдова Николаева скончалась 12 июля 2026 года и была погребена рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Телеведущий Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года.