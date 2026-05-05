На могиле диктора Кириллова на Новодевичьем кладбище около 5 лет нет памятника

Могилу диктора Игоря Кириллова забросили на Новодевичьем кладбище На могиле диктора Кириллова на Новодевичьем кладбище около 5 лет нет памятника

Москва5 мая Вести.На месте захоронения советского и российского диктора Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище спустя почти пять лет после его кончины по-прежнему отсутствует постоянный мемориал. Об этом сообщает KP.RU.

По данным журналистов, посетивших территорию некрополя, могила народного артиста СССР до сих пор оформлена скромно: на ней установлены только деревянный крест и фотография, посетители оставляют свежие цветы.

В публикации отмечается, что обязательства по благоустройству места погребения и установке надгробного памятника были возложены на вдову диктора.

Кириллов ушел из жизни осенью 2021 года. Причиной смерти 89-летнего телеведущего стали осложнения, вызванные обострением хронических заболеваний.