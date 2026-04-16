Москва16 апрВести.Часть праха народных артистов СССР композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой захоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Большом театре.
Народный артист РФ Андрис Лиепа ранее заявлял, что часть праха артистов была развеяна над Окой.
Захоронение праха состоялось сегодняотметила собеседница 16 апреля
Еще при жизни Майя Плисецкая в завещании распорядилась насчет похорон. Она хотела, чтобы ее прах развеяли над Россией вместе с прахом мужа Родиона Щедрина.