Часть праха Щедрина и Плисецкой похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище похоронили часть праха Щедрина и Плисецкой Часть праха Щедрина и Плисецкой похоронили на Новодевичьем кладбище

Москва16 апр Вести.Часть праха народных артистов СССР композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой захоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Большом театре.

Народный артист РФ Андрис Лиепа ранее заявлял, что часть праха артистов была развеяна над Окой.

Захоронение праха состоялось сегодня отметила собеседница 16 апреля

Еще при жизни Майя Плисецкая в завещании распорядилась насчет похорон. Она хотела, чтобы ее прах развеяли над Россией вместе с прахом мужа Родиона Щедрина.