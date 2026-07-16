Юрист пояснила, может ли вторая супруга бойца СВО лишить его детей наследства Юрист Штейнфельд: вторая супруга бойца СВО не может лишить его детей наследства

Москва16 июл Вести.Вторая жена участника специальной военно операции не может повлиять на то, какую долю наследства получат его дети от первого брака и другие родственники. Закон четко регламентирует очередь наследников. Об этом заявила юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд.

В беседе с изданием NEWS.ru она пояснила, что в случае смерти участника СВО в первую очередь наследниками становятся супруга, дети и родители.

Если у погибшего участника СВО новая жена, то это событие не отменяет прав детей от любого брака… Все наследуют в равных долях. Новая супруга не может забрать все. Права детей сохраняются пояснила юрист

Если наследники подозревают, что новый брак был заключен фиктивно с целью получения денежных средств, то они могут доказать это в суде. В случае успеха доля второй супруги будет перераспределена между всеми остальными наследниками в равной степени.

Ранее россиянам также разъяснили, переходят ли вместе с наследством долги умершего по кредитам и займам. Уточняется, что обязательства покойного придется закрыть, прежде чем вступать в наследство.