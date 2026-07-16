Москва16 июлВести.Вторая жена участника специальной военно операции не может повлиять на то, какую долю наследства получат его дети от первого брака и другие родственники. Закон четко регламентирует очередь наследников. Об этом заявила юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд.
В беседе с изданием NEWS.ru она пояснила, что в случае смерти участника СВО в первую очередь наследниками становятся супруга, дети и родители.
Если у погибшего участника СВО новая жена, то это событие не отменяет прав детей от любого брака… Все наследуют в равных долях. Новая супруга не может забрать все. Права детей сохраняютсяпояснила юрист
Если наследники подозревают, что новый брак был заключен фиктивно с целью получения денежных средств, то они могут доказать это в суде. В случае успеха доля второй супруги будет перераспределена между всеми остальными наследниками в равной степени.
Ранее россиянам также разъяснили, переходят ли вместе с наследством долги умершего по кредитам и займам. Уточняется, что обязательства покойного придется закрыть, прежде чем вступать в наследство.