Суд отказал отцу в выплатах за погибшего в СВО сына, которого вырастила бабушка Суд лишил выплат отца, не участвовавшего в жизни погибшего на СВО сына.

Москва3 июн Вести.В Якутии житель Мегино-Кангаласского района хотел добиться выплат за сына, погибшего в СВО, но Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) оставила в силе решение районного суда, по которому мужчина не получит положенные членам семей военнослужащих меры социальной поддержки, так как в воспитании сына он не принимал никакого участия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).

После гибели военнослужащего при исполнении воинского долга в ходе СВО между его бабушкой и отцом возник спор о праве получения страховых выплат, единовременного пособия и других мер соцподдержки.

Из материалов дела стало ясно, что родители погибшего развелись, когда мальчику было всего два года. После развода отец не общался с сыном и не помогал ему материально. При этом формально он не был лишен родительских прав, а алименты на ребенка с него никогда не взыскивались. Всю заботу о мальчике взяла на себя бабушка — именно она фактически воспитала и содержала внука до совершеннолетия.

Несмотря на многолетнее отсутствие в жизни сына, после его гибели отец решил претендовать на федеральные и региональные выплаты, положенные родственникам погибших военнослужащих. Бабушка подала в суд, чтобы защитить свои права на получение этих мер поддержки.

Районный суд изучил все обстоятельства, выслушал стороны и свидетелей и встал на сторону бабушки: он признал ее лицом, фактически воспитавшим и содержавшим внука, и удовлетворил исковые требования. Отец погибшего не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

Не согласившись с решением суда, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение в ином составе говорится в сообщении пресс-службы

Апелляционная коллегия, рассмотрев доводы, не нашла оснований для отмены решения. В итоге первоначальное постановление оставили в силе, а жалобу — без удовлетворения.