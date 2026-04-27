В Муроме отцу и дочери участника СВО отказали в выплате из-за смерти от болезни

В Муроме семье участника СВО отказали в выплатах из-за смерти от болезни В Муроме отцу и дочери участника СВО отказали в выплате из-за смерти от болезни

Москва27 апр Вести.В Муроме Владимирской области сотрудники прокуратуры пришли на помощь близким покойного участника СВО, которым ранее было отказало в получении выплат.

Как следует из заявления прокуратуры Владимирской области, участник боевых действиях в 2023 году получил ранение при выполнении боевых задач. Позже, несколько месяцев спустя, он умер от болезни, не получив выплату за ранение.

Близкие родственники погибшего также не получили выплату, так как категория полученного бойцом ранения не попала под предоставление социальной выплаты.

Прокуратура провела проверку. Было установлено, что в редакции указа президента РФ, действовавшей на момент получения бойцом ранения, предоставление выплаты осуществлялось независимо от категории полученного ранения.

Учитывая все обстоятельства дела, данное прокурором заключение, Муромским городским судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований ... в полном объеме отмечается в мессенджере MAX

Согласно судебному решению, в пользу родственников участника СВО с Минобороны взыскали три миллиона рублей.