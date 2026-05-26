Москва26 маяВести.В Нижнем Новгороде чиновники отказали участнику спецоперации в выплате материальной помощи в размере одного миллиона рублей из-за его болезни. Суд встал на сторону военного, сообщили на странице во "ВКонтакте" Нижегородского районного суда города.
По материалам делам, мужчина в период прохождения военной службы получил заболевание и был признан негодным к службе заключением военно-врачебной комиссии. Его исключили из списков части.
Министерство социальной политики региона отказало бойцу в получении материальной помощи. Тогда военный подал в суд иск.
Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода обязал региональное министерство выплатить материальную помощь участнику СВО в размере 1 000 000 рублейотмечается в сообщении
Решение суда в законную силу не вступило.