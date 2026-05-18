Дочь погибшего бойца СВО через суд получила право на получение соцвыплат Суд защитил право дочери погибшего бойца СВО на получение соцвыплат

Москва18 мая Вести.Верховный суд вынес решение по защите прав несовершеннолетнего ребенка погибшего участника специальной военной операции на получение социального пособия, положенного по закону. Данные приведены на сайте ведомства.

Уполномоченные органы первоначально отказали ребенку в предоставлении соответствующих выплат из-за того, что отцовство было установлено после смерти военнослужащего. Пособие было выплачено другим родственникам.

Верховный Суд России постановил, что несовершеннолетняя, в отношении которой установлено отцовство, относится к числу лиц, которые имеют право на пособия для членов семьи погибшего военнослужащего.

Обязательства по осуществлению выплат возложены на страховщика и уполномоченный орган Министерства обороны Российской Федерации говорится в сообщении

Отмечается, что нижестоящие инстанции ошибочно применили нормы материального права, лишив дочь участника СВО полагающихся по закону денежных средств.