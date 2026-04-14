Суд в Хабаровске восстановил права участника СВО, ошибочно признанного погибшим

Москва14 апр Вести.Суд в Хабаровске признал недействительным свидетельство о смерти военнослужащего, который ранее был признан погибшим в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

Согласно представленным в суде материалам, в декабре 2023 года участник СВО оказался в эпицентре обстрела, но остался жив и благополучно вернулся в Россию. Тем не менее, из-за отсутствия связи с командованием мужчина был сначала официально признан пропавшим без вести, а впоследствии – погибшим.

Прокуратура района, действуя в интересах военнослужащего, обратилась в суд с требованием признать свидетельство о смерти недействительным, поскольку военный был жив и вернулся домой уточняется в Telegram-канале пресс-службы

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и признал запись акта о смерти военнослужащего недействительной.