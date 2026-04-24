Суд обязал жителя Астраханской области вернуть выплаты за погибшего на СВО сына

Суд обязал отца погибшего участника СВО вернуть выплаты Суд обязал жителя Астраханской области вернуть выплаты за погибшего на СВО сына

Москва24 апр Вести.Суд обязал жителя Астраханской области вернуть выплаты за сына, погибшего на специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Лиманского районного суда.

В суд с заявлением о взыскании необоснованного обогащения обратилась страховая компания.

Решением Лиманского районного суда […] в пользу истца взыскано неосновательное обогащение в виде единовременного пособия и страховой выплаты, а также расходы по уплате государственной пошлины говорится в сообщении

В пресс-службе суда пояснили, что мужчина почти 40 лет никак не присутствовал в жизни сына, однако успел получить деньги после его гибели.

Сын ответчика погиб в марте 2024 года в зоне СВО. Его родственники, в том числе отец, получили право на выплаты.