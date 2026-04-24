Москва24 апрВести.Суд обязал жителя Астраханской области вернуть выплаты за сына, погибшего на специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Лиманского районного суда.
В суд с заявлением о взыскании необоснованного обогащения обратилась страховая компания.
Решением Лиманского районного суда […] в пользу истца взыскано неосновательное обогащение в виде единовременного пособия и страховой выплаты, а также расходы по уплате государственной пошлиныговорится в сообщении
В пресс-службе суда пояснили, что мужчина почти 40 лет никак не присутствовал в жизни сына, однако успел получить деньги после его гибели.
Сын ответчика погиб в марте 2024 года в зоне СВО. Его родственники, в том числе отец, получили право на выплаты.