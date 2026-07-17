Москва17 июлВести.Урюпинский городской суд Волгоградской области лишил матери погибшего на СВО бойца права на получение выплат за утрату сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Такое решение вынесено в связи с тем, что та по факту не занималась воспитанием и содержанием своего сына. Фактическим воспитателем погибшего была бабушка, которая и подала соответствующий иск.
Решением суда мать погибшего участника СВО лишена прав на получение установленных законодательством РФ выплат и льготнаписано в канале
Мать успела получить 3 миллиона рублей в качестве мер социальной поддержки. Однако теперь они будут взысканы в пользу бабушки погибшего.