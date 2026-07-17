Суд в Волгоградской области лишил мать прав на выплаты за смерть сына на СВО

В Волгоградской области мать погибшего бойца СВО лишена права на соцвыплаты Суд в Волгоградской области лишил мать прав на выплаты за смерть сына на СВО

Москва17 июл Вести.Урюпинский городской суд Волгоградской области лишил матери погибшего на СВО бойца права на получение выплат за утрату сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Такое решение вынесено в связи с тем, что та по факту не занималась воспитанием и содержанием своего сына. Фактическим воспитателем погибшего была бабушка, которая и подала соответствующий иск.

Решением суда мать погибшего участника СВО лишена прав на получение установленных законодательством РФ выплат и льгот написано в канале

Мать успела получить 3 миллиона рублей в качестве мер социальной поддержки. Однако теперь они будут взысканы в пользу бабушки погибшего.