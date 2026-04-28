Новгородский суд признал законным передачу ребенка чиновнику, а не прабабушке Новгородский суд поддержал решение опеки Сольц о передаче девочки чиновнику

Москва28 апр Вести.Новгородский районный суд поддержал решение органов опеки города Сольцы, которые передали двухлетнюю девочку, оставшуюся сиротой, в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева, хотя ее прабабушка из Вологды Ольга Адамович заявляла о своем решении оформить опекунство, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В понедельник, 27 апреля, суд продолжил рассматривать дело по иску 65-летней прабабушки, требовавшей признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее двухлетней правнучкой​​​.

Суд отказал в иске Адамович отметили в пресс-службе

Малышка осталась сиротой после гибели обоих родителей. Ее отец погиб в зоне специальной военной операции России на Украине в 2024 году, мать получила смертельные травмы в результате ДТП в январе 2026-го.

Взять опекунство собиралась 65-летняя прабабушка, которая живет в Вологде, но выяснилось, что ребенка отдали в семью главы округа. По данным ряда СМИ, тот возвращать девочку отказался.

История приобрела широкий общественный резонанс, в ней разбирались в том числе уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова и председатель СКР Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

К ситуации также подключился глава Вологодской области Георгий Филимонов, который поставил ее на личный контроль.