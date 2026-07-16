Москва16 июлВести.Ситуацию с соблюдением прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на поселок Суземка, 16 июля, берет на контроль прокурор Суземского района. Об этом сообщает ГТРК "Брянск".
Кроме того, открыта горячая линия для оказания правовой помощи.
Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи работает горячая линия. Звонки принимаются по телефону: +7 (962) 138-15-15говорится в сообщении прокуратуры
Ранее сообщалось, что во время обстрела ВСУ из РСЗО "Град" в поселке Суземка Брянской области погибли пожилая женщина и ее 15-летняя внучка. Еще одна женщина пострадала.