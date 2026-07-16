Соблюдение прав пострадавших во время атаки ВСУ, контролирует прокуратура

После ракетного удара по Суземке за соблюдением прав пострадавших проследят Соблюдение прав пострадавших во время атаки ВСУ, контролирует прокуратура

Москва16 июл Вести.Ситуацию с соблюдением прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на поселок Суземка, 16 июля, берет на контроль прокурор Суземского района. Об этом сообщает ГТРК "Брянск".

Кроме того, открыта горячая линия для оказания правовой помощи.

Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи работает горячая линия. Звонки принимаются по телефону: +7 (962) 138-15-15 говорится в сообщении прокуратуры

Ранее сообщалось, что во время обстрела ВСУ из РСЗО "Град" в поселке Суземка Брянской области погибли пожилая женщина и ее 15-летняя внучка. Еще одна женщина пострадала.