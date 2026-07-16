Москва16 июлВести.Украинские боевики ударили с помощью РСЗО "Град" по Брянской области, в результате террористической агрессии погибла 15-летняя девочка и ее бабушка, также пострадала мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Уточняется, что враг атаковал административный центр Суземского района и поселок Суземка.
Погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших. Ранения получила жительница поселка. Она доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощьнаписал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшей он пожелал скорейшего выздоровления.
Предварительно, в результате ударов один дом полностью уничтожен, повреждены еще 4 дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.