Девочка и ее бабушка погибли после удара ВСУ из РСЗО "Град" по брянскому поселку

Девочка и ее бабушка погибли после удара ВСУ из РСЗО "Град" по Брянской области Девочка и ее бабушка погибли после удара ВСУ из РСЗО "Град" по брянскому поселку

Москва16 июл Вести.Украинские боевики ударили с помощью РСЗО "Град" по Брянской области, в результате террористической агрессии погибла 15-летняя девочка и ее бабушка, также пострадала мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Уточняется, что враг атаковал административный центр Суземского района и поселок Суземка.

Погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших. Ранения получила жительница поселка. Она доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшей он пожелал скорейшего выздоровления.

Предварительно, в результате ударов один дом полностью уничтожен, повреждены еще 4 дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.