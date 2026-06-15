Москва15 июнВести.Жительница Кобяйского района Республики Саха обвиняется в присвоении пенсии по потере кормильца, адресованной ребенку, которого у нее отобрали, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в мессенджере МАХ.
Установлено, что после того, как сотрудники органа опеки и попечительства отобрали у матери ребенка, она еще несколько месяцев получала его пенсию по потере кормильца и социальную доплату к ней.
Общая сумма присвоенных выплат составила 225 тысяч рублейотметили в пресс-службе
Женщину лишили родительских прав. В отношении органа опеки вынесено частное определение.