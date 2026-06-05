На Сахалине пенсионер 7 лет получал незаконные выплаты в размере почти 5 млн

Жителя Сахалина осудят за незаконное получение почти 5 млн пенсионных выплат На Сахалине пенсионер 7 лет получал незаконные выплаты в размере почти 5 млн

Москва5 июн Вести.В Южно-Курильске пенсионера осудят за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено в отношении 59-летнего местного жителя, сообщает в MAX прокуратура Сахалинской области.

По материалам дела, обвиняемый, оформляя пенсию за выслугу лет в мае 2018 года, указал в заявлении, что проживает в Южно-Курильском районе Сахалинской области, относящемся к районам Крайнего Севера. Это позволило ему получить повышающий коэффициент 2 к пенсии. Фактически фигурант проживал в другом регионе РФ, где нет районного коэффициента.

В результате противоправных действий обвиняемого в период с 2018 по 2025 год из федерального бюджета были незаконно получены денежные средства в общей сумме более 4,9 млн рублей… говорится в сообщении

На имущество обвиняемого стоимостью более 6,4 млн рублей наложен арест. Уголовное дело будет рассматривать Южно-Курильский районный суд. Предприимчивому пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.