В прокуратуре напомнили, в каких случаях зарплату военного выплачивают его семье Прокуратура: довольствие попавшего в плен военнослужащего выплачивается семье

Москва9 июн Вести.Семье военнослужащего, пропавшего без вести, оказавшегося в плену или захваченного в качестве заложника выплачивается его денежное довольствие. Об этом напомнила прокуратура Краснодарского края в MAX.

Если военнослужащий пропал без вести, попал в плен, был захвачен в качестве заложника или интернирован в нейтральном государстве, его денежное довольствие сохраняется и ежемесячно выплачивается членам семьи в полном объеме говорится в публикации

Если у военнослужащего есть супруга или супруг, ей или ему зарплата перечисляется в полном размере. Если нет, деньги делятся поровну между совершеннолетними детьми, законными представителями несовершеннолетних детей и лицами, находившимися на иждивении у бойца.

Если нет ни супруга (супруги), ни детей, ни иждивенцев, денежное довольствие получают в равных долях родители военнослужащего.