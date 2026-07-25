Москва25 июл Вести.В России нет необходимости в изменении законодательства для борьбы со случаями фиктивных браков с целью получения наследства после гибели военнослужащих. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" адвокат, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

Адвокат прокомментировал участившиеся случаи заключения браков в короткий промежуток времени перед тем, как молодой человек отправился на СВО. По его словам, сегодня имеется достаточно правоприменительных инструментов для борьбы с попытками мошенничества в этой сфере.

После того как он там погибает, девушка, женщина, с кем был заключен брак, безусловно, становится номером один по закону о приеме наследства. То есть она наследница того имущества, которое имеется у молодого человека, в том числе и денежного вознаграждения, которое ему положено по контракту. Этой темой взбудоражены сегодня в обществе, и, конечно, таких вопросов достаточно много возникает. И я должен сказать, что на сегодняшний день у правоприменителей есть все возможности и инструменты для того, чтобы эту проблему решать. Дополнительных каких-либо законодательных актов принимать, на мой взгляд, не стоит сказал Кучерена

Дополнительные законодательные меры, по мнению адвоката, могли бы привести к нарушению прав граждан.

Если мы сейчас примем какой-то абсолютно категорический закон, то мы будем нарушать права других людей. Ведь не секрет - существует судебная практика, когда суд признает фактически брачные отношения как брак, поскольку люди ведут совместное хозяйство, у них есть дети, и все, чем они занимаются, подпадает под слово "брак", но он не заключен в органах ЗАГСа. … Но по всему тому, что они делают, у них устойчивая семья, то есть у них совместное хозяйство, у них дети, у них совместный отдых и так далее, совместный семейный бюджет. И при таких обстоятельствах отбирать у жены фактически возможность вступления в права наследования — это нечестно. Потому что если есть свидетельства, доказательства, она также может участвовать в этом [получении наследства], исходя из фактических обстоятельств отметил юрист

В каждом конкретном случае, по его словам, нужно разбираться.

Конечно, если это очевидно, и факты свидетельствуют о том, что не было брачных отношений и что они не вели никакого совместного хозяйства, а брак был заключен только предполагая, что если что-то случится, денежки перетекут из одного кармана в другой - конечно, в данном случае [есть] все признаки того, что как таковых брачных отношений не было сказал Кучерена

Он также указал: помимо супруги у погибшего участника СВО могут быть и другие наследники.

[Нужно,] чтобы не случилось так, что пока проводится проверка, возбуждаются уголовные дела, конечно, эта ситуация замораживается, и другие наследники тоже находятся в ситуации, когда они тоже не могут получить, и их положение тоже достаточно уязвимое отметил адвокат

Тема резонансная, признал Кучерена, но в рамках действующего законодательства сегодня имеются все инструменты для того, чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации.

Конечно, очень много спекуляций на эту тему сегодня, но закон есть закон, и в данном случае закон позволяет в каждом конкретном случае разобраться и принять правильное процессуальное решение… Сегодня достаточно правоприменительных инструментов для того, чтобы понять, есть в действиях состав преступления в виде мошенничества либо иного преступления, либо этот состав отсутствует. Вот и все. А принимать какие-то еще дополнительные меры и законы, мне кажется, не совсем правильно отметил Кучерена

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области защитила права родственников погибшего участника спецоперации, втайне от близких заключившего брак с гражданкой Нигерии. Проверка подтвердила, что брак был фиктивным. Актовая запись о заключении брака была аннулирована.