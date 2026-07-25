Военные следователи РФ решили уже более 84 тысяч обращений бойцов СВО и их семей Глава ГВСУ Корпусов: военное следствие решило 84 тыс обращений бойцов и их семей

Москва25 июл Вести.Военные следственные органы решают социально значимые вопросы участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включая предоставление им квартир либо сертификатов на приобретение жилья, всего они разобрались уже более чем в 84 тысячах обращений, рассказал ИС "Вести" заместитель председателя Следственного комитета России – руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) Константин Корпусов.

Руководитель ГВСУ отметил, что военные следователи решают важнейшие задачи. Он напомнил, что с начала специальной военной операции ими возбуждено более 2 тысячи уголовных дел, по которым привлечены к уголовной ответственности более 700 боевиков киевского режима, в том числе 24 человека приговорены к лишению свободы пожизненно.

Помимо нашей основной следственной работы следователи делают большую работу и во внепроцессуальной сфере. Встречаются и принимают обращения военнослужащих, проходящих лечение, реабилитацию в военных госпиталях, в иных лечебных учреждениях. Встречаются с семьями военнослужащих - участников специальной военной операции. На сегодняшний день уже разрешено более 84 тысяч обращений военнослужащих и членов их семей. По каждому обращению следователи очень внимательно разбираются и оказывают помощь рассказал Корпусов

По его словам, военные следователи уделяют большое внимание восстановлению жилищных прав военнослужащих - участников СВО из числа детей-сирот.

На сегодняшний день с начала 2026 года уже 413 человек [из этой категории] получили квартиры либо сертификаты на приобретение жилья сообщил Корпусов

Военные следователи участвуют в гуманитарных акциях - например, доставляют помощь военнослужащим на линию боевого соприкосновения и гражданским лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также ГВСУ проводит большую работу по воспитанию молодежи.

На сегодняшний день Главному военному следственному управлению подшефно 16 кадетских классов, в которых обучается более 450 человек. И очень приятно, что на сегодняшний день в Военный университет [Министерства обороны РФ] — это кузница кадров для военных следователей - на прокурорско-следственный факультет уже поступило 53% выпускников кадетских классов, суворовских и нахимовских училищ отметил руководитель ГВСУ

По его словам, это также один из показателей работы ведомства.

Ранее в ГВСУ рассказали, что после вторжения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в 2024 году расследованы более 300 уголовных дел.