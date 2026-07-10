Бывший жених Шурыгиной готов внести за нее залог до 10 миллионов рублей

Экс-жених Шурыгиной просит отпустить ее под залог в 10 миллионов рублей Бывший жених Шурыгиной готов внести за нее залог до 10 миллионов рублей

Москва10 июл Вести.Криптоинвестор Святослав Гусев, который ранее состоял в отношениях с Дианой Шурыгиной, заявил о готовности поручиться за нее и внести за нее залог до 10 миллионов рублей. Об этом он написал в соцсетях, сообщает издание KP.RU.

Гусев, который два года прожил с Шурыгиной и собирался на ней жениться, попросил отпустить ее из СИЗО. Он пообещал, что она больше не будет заниматься контентом для взрослых, и обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о снисхождении.

Я готов лично поручиться за Диану, что она больше не будет оступаться и не будет заниматься никаким контентом 18+… Я не считаю правильным наказывать человека реальным уголовным сроком за ненасильственные преступления цитирует Святослава Гусева KP.RU

Гусев также упомянул, что отец Шурыгиной находится на СВО, а дом ее матери в Ульяновске сгорел.

По данным издания, расследованием дела занимается не СК, а МВД, а меру наказания определит суд.

Адвокат Андрей Мишонов пояснил, что Уголовный кодекс не предусматривает освобождения под поручительство, а денежный залог на практике применяется крайне редко.

Сам Гусев признался, что ему жаль бывшую возлюбленную, и назвал возможный реальный срок слишком суровым наказанием. Шурыгиной грозит до шести лет колонии за изготовление и распространение порнографических материалов.