RT: Зеленский мог пользоваться скрытой на картах Google квартирой в ФРГ Юрист объяснил схему сокрытия апартаментов Зеленского в Германии

Москва17 сен Вести.Фактическим пользователем элитных апартаментов стоимостью 1,5 миллиона евро в клубном доме в Дрездене могли быть Владимир Зеленский и его семья. Об этом RT рассказал адвокат, оформлявший сделки с недвижимостью в этом немецком городе.

Юрист обратил внимание на то, что объект стал единственным жилым зданием в этом районе, которое сервис Google Maps скрыл на спутниковых картах с помощью размытия, что обычно применяется к военным или стратегическим объектам.

Формально недвижимость связывают с давним партнером Зеленского Сергеем Шефиром, однако немецкое законодательство позволяет оформить право пользования жильем без перехода права собственности, что дает возможность законно не вносить элитные квадратные метры в официальные декларации.