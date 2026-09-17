Москва17 сен Вести.Недвижимость стоимостью 1,5 млн евро, принадлежащую семье Сергея Шефира - бывшего помощника главы киевского режима Владимира Зеленского, обнаружили в немецком Дрездене, сообщает телеканал RT.

По данным телеканала, Шефир, один из основателей "Квартала 95", владеет апартаментами в клубном доме в Дрездене, которые оформлялись через несколько офшорных компаний, в том числе кипрских и белизских.

Отмечается, что немецкая компания Shef Line Gmbh, контролируемая Шефиром и его женой Еленой, в 2019 году провела сделку по покупке одного или нескольких объектов недвижимости в Дрездене на сумму €1,5 млн.

Авторы материала пишут, что немецкий реестр недвижимости недоступен широкой публике, а точные суммы сделок и собственники видны только местным адвокатам и нотариусам. Однако журналисты делают свой вывод на основе фактов передачи средств в то время, а также исходя из слов анонимного адвокатского источника, который утверждает, что реальными пользователями дома могут быть Зеленский и его близкие.

Возможный адрес дома – Глацисштрассе, дом 1. В комплексе два корпуса с 22 апартаментами. Это единственный жилой дом в этой части города, на спутниковых снимках Google он скрыт, что обычно делают с военными или стратегическими объектами.