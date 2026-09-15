Экс-министр Украины Галущенко не задекларировал квартиру в Швейцарии и $280 тыс.

У украинского экс-министра нашли в Швейцарии незадекларированное жилье в аренде Экс-министр Украины Галущенко не задекларировал квартиру в Швейцарии и $280 тыс.

Москва15 сен Вести.Бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко не задекларировал аренду квартиры в Швейцарии и денежный подарок в размере около 280 тысяч долларов, сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина со ссылкой на заключение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

По ее словам, речь идет о квартире площадью 220 квадратных метров, за аренду которой было уплачено около 4,5 млн гривен, или 100,7 тысячи долларов.

Кроме того, в декларации Галущенко не была указана аренда арестованного дома бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко.

Галущенко не задекларировал аренду арестованного дома Захарченко, в котором в ноябре 2025 года его нашли детективы НАБУ..., квартиру площадью 220 квадратных метров в Швейцарии..., денежный подарок размером около 12,5 млн гривен написала Радина

По ее словам, денежный подарок на сумму около 279,9 тысячи долларов Галущенко получил от гражданина Виктора Артемова якобы для оплаты обучения своих детей в Швейцарии.

Радина утверждает, что в объяснениях для НАПК бывший министр заявил, что не знал об оплате обучения его детей другим человеком и не был осведомлен о его стоимости.

Согласно заключению НАПК, в декларации Галущенко выявлены признаки недостоверных сведений. Полученную информацию направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщила глава комитета Рады.

Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании денег. Залог в размере 150 млн гривен за него полностью внесли 29 июня. По данным украинского телеканала "Общественное", средства перечислили три частные компании.