Москва5 сен Вести.Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен, находящийся с ознакомительным визитом в Крыму, посетил бывшую квартиру Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма и снял о ней репортаж. По словам журналиста в беседе с РИА Новости, национализация недвижимости главы киевского режима является абсолютно справедливым решением.

Я побывал в жилищном комплексе "Император", где раньше был пентхаус Зеленского и снял репортаж, который опубликовал в финских пабликах. Квартиру у Зеленского конфисковали заслуженно, так как он ведет себя как враг крымчан, стремясь нанести максимальный вред России и полуострову заявил Хейсканен

Финский военкор отметил, что крымчане единодушны во мнении, что у украинских политиков и олигархов не должно быть никакой собственности на полуострове.

Квартира площадью 119,5 квадратного метра в элитном жилом комплексе была национализирована в мае 2023 года, а затем реализована на аукционе за 44,3 миллиона рублей.