Москва15 авг Вести.В Крыму с начала года продано семь объектов, национализированных в собственность республики, принадлежавших раньше украинским бизнесменам и политикам. Об этом в мессенджере МАХ сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Это — квартиры, имущество пансионатов, предприятий и другие привлекательные для инвесторов объекты. От их продажи в крымский бюджет поступили средства в объеме 621 млн рублей уточняется в сообщении

Владимир Константинов отметил, что вырученные средства направляются в том числе на развитие крымской инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей и реализацию антитеррористических мероприятий.

В республике продолжается работа по выявлению и национализации имущества украинских бизнесменов и политиков продолжается. Наиболее крупные объекты уже обращены в собственность республики.