Москва5 сен Вести.Финский общественник, военкор Кости Хейсканен в рамках своей поездки в Крым записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу, в котором предложил ему посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными.

Хейсканен, слова которого передает РИА Новости, отметил, что, общаясь с жителями Крыма, видит, как они "счастливы в России, как дети здесь говорят на русском и хотят жить в России".

Я не пойму, зачем в Финляндии навязывают местному населению маразматическую пропаганду об украинском Крыме. Поэтому я записал отсюда видеообращение к Александру Стуббу и отправил ему в соцсетях, где предложил посетить полуостров и убедиться, что никакой оккупации здесь нет сказал Хейсканен

Военкор назвал большой стратегической ошибкой Финляндии русофобский курс страны, а также ее неуважительную политику по отношению к выбору народа Крыма.

Своим видеообращением я хочу показать Александру Стуббу, что никто в Крыму не хочет возврата киевского режима, и призываю перестать поддерживать Украину. Пусть приедет в Крым полакомиться фруктами и пирожными. Здесь подают вкусные крымские пирожные, и есть даже западное пиво указал Хейсканен

Сейчас военкор находится в Крыму с ознакомительным визитом. До этого он был на полуострове 22 года назад.