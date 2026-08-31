Финский военкор напомнил о желании крымчан воссоединиться с РФ Финский военкор Хейсканен: жители Крыма сами хотели воссоединиться с Россией

Москва31 авг Вести.Никакой оккупации Крыма не было, поскольку жители полуострова сами хотели воссоединиться с Россией. Об этом заявил финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен, который сейчас находится в республике с ознакомительным визитом.

По словам журналиста, последний раз он посещал полуостров 22 года назад.

Они [на Западе] пишут, что мы находимся на оккупированной территории. А я говорю, что крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла. Если бы Россия не спасла Крым, то была бы такая же бойня, как в Донбассе сказал он в пресс-центре РИА Новости

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума после госпереворота на Украине. За воссоединение полуострова с РФ проголосовали 96,77% избирателей в республике и 95,6% в Севастополе.