Публицист Кеворкян: Крым получил иммунитет от киевского режима еще в 2014 году

Кеворкян: Крым получил прививку от украинской пропаганды еще в 2014-м Публицист Кеворкян: Крым получил иммунитет от киевского режима еще в 2014 году

Москва24 июн Вести.Крым получил мощную прививку от украинской пропаганды еще в 2014 году, преодолев транспортную блокаду, заявил ИС "Вести" руководитель Telegram-канала "Украина.Ру", публицист Константин Кеворкян.

По его словам, в те годы крымчане находились в более сложной ситуации, поскольку были отрезаны от России без сухопутного коридора, и выстояли.

Крым получил очень мощную прививку против украинской пропаганды, когда в 2014-2015 годах последовательно переживал транспортную, водную, торговую, энергетическую блокады со стороны Украины. И тогда у крымчан выработалось мощное чувство взаимоподдержки, выручки, товарищества. И таким образом можно сказать, что эти лучшие человеческие качества сейчас проверяются вновь сказал Кеворкян

Он также отметил, что популярный среди туристов Южный берег Крыма прикрыт от воздушной опасности и здесь продолжается обычная курортная жизнь.