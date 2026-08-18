Москва18 авгВести.В Крыму не замалчивают, не приукрашивают ситуацию на полуострове и докладывают обо всех проблемах. Об этом ИС "Вести" рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
По ее словам, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя находятся на прямой связи с президентом России Владимиром Путиным.
Обо всех проблемах докладывается. Возможность какого-либо замалчивания или, наоборот, приукрашивания ситуации - исключена. Работают все и это чувствуется, мы понимаем, что работа идет. Просто нужно время, только так думаюсказала Ольга Курлаева