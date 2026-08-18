Москва18 авг Вести.Высокий уровень доверия жителей Крыма к президенту России Владимиру Путину все еще остается. Об этом рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Самый высокий уровень доверия к президенту в сравнении со всеми регионами Российской Федерации, никуда не делся, несмотря на сложности. Здесь понимают, что Крым – это Россия. Я последние две недели путешествовала по Крыму, проехала 3,5 тыс. км за несколько дней. Я не видела уныния ни у одного человека, с которым я говорила