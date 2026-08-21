Москва21 авг Вести.Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 71%, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".

По данным социологов, 71% респондентов заявили, что доверяют главе государства. При этом 70% участников опроса считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями.

Работу правительства положительно оценили 47% опрошенных. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 53% респондентов.

Также в ходе исследования оценивался уровень поддержки политических партий. "Единую Россию" поддержали 33% участников опроса, ЛДПР - 9%, КПРФ и "Новых людей" - по 8%, "Справедливую Россию" - 4%.

Исследование проводилось с 14 по 16 августа среди 1,5 тыс. граждан.