Москва11 сен Вести.Семь из десяти (71%) россиян заявили о доверии президенту России Владимиру Путину, а 70% положительно оценивают его работу на посту главы государства. Такие результаты опроса опубликовал Фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

Скорее доверяют президенту 71% респондентов, 18% придерживаются противоположного мнения. Работу Путина на посту главы государства скорее хорошо оценивают 70% опрошенных, 14% считают иначе.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье, 33% участников опроса проголосовали бы за "Единую Россию". КПРФ и ЛДПР получили бы по 10% голосов, "Новые люди" - 5%, "Справедливая Россия" - 4%.

Работу российского правительства скорее хорошо оценивают 45% граждан, 32% придерживаются негативного мнения. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 49% опрошенных, 15% скорее недовольны его работой.

Опрос "ФОМнибус" проводился 4-6 сентября среди 1,5 тысячи россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 региона. Интервью проходили по месту жительства респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.