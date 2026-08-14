Москва14 авг Вести.Подавляющее большинство (70%) опрошенных россиян положительно оценили работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 69% респондентов отметили, что доверяют главе государства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

70% россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента РФ, 15% респондентов придерживаются противоположного мнения​​​. 69% россиян заявили, что скорее доверяют главе государства, в то время как недоверие Путину выразили 18% опрошенных.

При этом 45% респондентов уверены, что кабинет министров РФ работает скорее хорошо, 35% россиян ответили, что скорее недовольны работой правительства. Работу премьер-министра России Михаила Мишустина положительно оценили 52% граждан, 15% респондентов не одобряют его работу.

В ходе опроса россиянам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более трети (37%) граждан отметили, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% - за ЛДПР, еще 11% отдали бы голоса за КПРФ, 5% - за партию "Новые люди", 4% - за "Справедливую Россию".

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 августа с участием 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала опрос, который журналист BBC Стив Розенберг проводил на улицах Москвы.