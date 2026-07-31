Москва31 июл Вести.Более 70% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину, еще 65% одобрили его деятельность на посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ за минувшую неделю.

По данным исследования, с 20 по 26 июля деятельность президента России Владимира Путина одобрили 65,4% опрошенных. Показатель вырос на 0,1 процентный пункт в сравнении с предыдущим опросом.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 44,4% респондентов, правительства России — 42,6%.

На вопрос о доверии политикам положительно ответили 70,6% участников опроса в отношении Путина. Еще 54% выразили доверию Мишустину. Кроме того, 31,6% доверяют главе КПРФ Геннадию Зюганову, 26,2% — председателю "Справедливой России" Сергею Миронову, 19,4% — главе ЛДПР Леониду Слуцкому и 11,8% — председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву.

Согласно данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 33,5%. За КПРФ готовы проголосовать 9,7% респондентов, за партию "Новые люди" — 9,5%, за ЛДПР — 8,0%, за "Справедливую Россию" — 6%.

В опросе приняли участие 1600 респондентов. Погрешность составляет 2,5%.

Ранее опрос фонда "Общественное мнение", проведенный с 17 по 19 июля, показал уровень доверия к президенту в 68%.