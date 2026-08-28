Москва28 авг Вести.Президенту России Владимиру Путину доверяют порядка 70% жителей Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные еженедельного исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Социологи провели опрос, в ходе которого 70% респондентов ответили, что скорее доверяют Путину. Такая же доля участников исследования заявила, что президент хорошо справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

При этом работу Правительства РФ положительно оценили лишь 45% респондентов. В негативном ключе о деятельности кабмина высказались 34% опрошенных. Всего в опросе ФОМ приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 51 субъекта РФ.

Ранее результаты опросов демонстрировали рейтинг доверия Путину на уровне 68-69 процентов. При этом показатели положительной оценки деятельности президента оставались на стабильно высоком уровне.