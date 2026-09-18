Москва18 сен Вести.Большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину и положительно оценивают его работу на посту главы государства. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Фонда Общественное Мнение (ФОМ).

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился в период с 11 по 13 сентября 2026 года. Участниками исследования стали 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Согласно итогам исследования, 71% опрошенных скорее доверяют российскому лидеру. Противоположный ответ дали 17% респондентов.

Положительно работу Путина оценили 73% россиян. 13%, отвечая на этот вопрос, выбрали вариант "скорее плохо".

Респондентов также попросили оценить работу российского правительства. 50% из них ответили, что кабмин работает скорее хорошо, 28% – скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 53% граждан, 15% опрошенных скорее недовольны его работой.