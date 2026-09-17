Москва17 сенВести.Президент России Владимир Путин отдельно поговорил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Их беседа состоялась 17 сентября, перед совещанием по экономическим вопросам.
Глава государства предложил участникам совещания предметно обсудить основные тенденции в экономике РФ, в ее ключевых отраслях, а также на внешних треках.
Мы с председателем правительства сейчас только что на эту тему говорили, прошлись по основным темам, но наш регулярный мониторинг, анализ, безусловно, важензаявил Путин
Вечером в четверг, 17 сентября, Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям. По итогам 2026 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны составит около 1%, заявил глава государства. Это, как добавил президент, соответствует прогнозу, заложенному при подготовке бюджета.
Кроме того, власти РФ ожидают увеличения нефтегазовых доходов федерального бюджета в ближайшие месяцы. Это, как объяснил Путин, позволит пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ).