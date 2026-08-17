Москва17 авгВести.Совет по стратегическому развитию и национальным проектам соберется на заседание на этой неделе, его проведет президент РФ Владимир Путин, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
На этой неделе президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектамсказал Мишустин на совещании с вице-премьерами
По словам Мишустина, он намерен подробно обсудить с вице-премьерами реализацию проектов и выполнение задач по укреплению устойчивости российской экономики и улучшению качества жизни людей.
Ранее сообщалось, что кабмин РФ намерен усилить практическую отдачу от технологических нацпроектов.