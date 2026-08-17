Путин на этой неделе проведет заседание совета по нацпроектам

Президент РФ на этой неделе проведет заседание совета по нацпроектам Путин на этой неделе проведет заседание совета по нацпроектам

Москва17 авг Вести.Совет по стратегическому развитию и национальным проектам соберется на заседание на этой неделе, его проведет президент РФ Владимир Путин, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

На этой неделе президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами

По словам Мишустина, он намерен подробно обсудить с вице-премьерами реализацию проектов и выполнение задач по укреплению устойчивости российской экономики и улучшению качества жизни людей.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ намерен усилить практическую отдачу от технологических нацпроектов.