Москва17 авгВести.Совет по стратегическому развитию и национальным проектам соберется на заседание на этой неделе, его проведет президент РФ Владимир Путин, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

На этой неделе президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами

По словам Мишустина, он намерен подробно обсудить с вице-премьерами реализацию проектов и выполнение задач по укреплению устойчивости российской экономики и улучшению качества жизни людей.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ намерен усилить практическую отдачу от технологических нацпроектов.