Москва17 сенВести.Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг, 17 сентября, проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, встреча станет одним из регулярных совещаний, которые проводит президент.
Во второй половине дня президент планирует провести совещание по экономическим вопросамсказал Песков
В совещании примут участие руководство правительства, представители экономического блока, а также руководитель администрации президента.