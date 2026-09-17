Песков сообщил о предстоящем совещании Путина по экономике

Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам Песков сообщил о предстоящем совещании Путина по экономике

Москва17 сен Вести.Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг, 17 сентября, проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, встреча станет одним из регулярных совещаний, которые проводит президент.

Во второй половине дня президент планирует провести совещание по экономическим вопросам сказал Песков

В совещании примут участие руководство правительства, представители экономического блока, а также руководитель администрации президента.